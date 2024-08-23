Звезду «Галилео» лишили прав за пьяное вождение

Актера Бориса Репетура лишили водительских прав за пьяное вождение

Актера Бориса Репетура, известного по озвучанию шоу «Галилео» и работе в театре и кино, лишили водительских прав за пьяное вождение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение суда.

По информации источника, Репетур получил штраф и лишен возможности управлять автомобилем на срок полтора года.

«Суд назначил Репетуру Борису Ароновичу административный штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение права управления транспортными средствами сроком на один год шесть месяцев», — сообщил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Михаил Ефремов, отбывающий срок в колонии, может выйти из тюрьмы к Новому году.