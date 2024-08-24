Адвокат указал на необходимость раздела криптовалюты при разводе супругов

Адвокат Андреев: криптовалюта подлежит разделу при разводе супругов

В России криптовалюта является имуществом, подлежащим разделу при разводе супругов. Такое мнение высказал РИА Новости адвокат Андрей Андреев из коллегии «Андреев, Бодров, Гузенко и Партнеры».

Цифровые средства делятся наравне с другими активами как вид совместных накоплений. При этом юрист предупредил о необходимости внимательно следить за операциями на случай, если один из супругов предпримет попытку вывести накопления в криптовалюту.

Андреев указал, что такие случаи не являются редкостью в судебной практике. Появление криптовалюты осложнило бракоразводный процесс, так как анонимность и расположение за пределами российской юрисдикции затруднило возможности отследить переводы. В этой связи адвокат посоветовал собирать доказательства — это могут быть выписки из криптокошельков, транзакции, переписки, оценка независимых экспертов в области цифровых активов.

Впрочем, российские суды еще не сформировали единые подходы к разделу криптовалюты, которая может храниться на анонимных адресах, поэтому адвокат призывает супругов по возможности честно и полюбовно решить вопрос раздела имущества.

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