Россиянка при разводе украла у мужа коллекционные фигурки и кинжалы из метеоритного железа

Женщина при разводе украла у москвича коллекционные фигурки, кинжалы и трубку

Женщина при разводе решила украсть у мужа часть имущества и попросила домработницу вывезти его «набор аристократа» к своей подруге. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, 61-летний москвич обнаружил пропажу своей коллекции, когда вернулся домой с дачи, и обратился с заявлением в полицию. Сотрудникам он пояснил, что среди украденного оказались 150 коллекционных фигурок, три кинжала из метеоритного железа, корабль, старинная курительная трубка из слоновой кости, древние наконечники копий и картины. Все это мужчина оценил в три миллиона рублей.

Чуть позже выяснилось, что потерпевший находится в процессе развода и раздела имущества с бывшей возлюбленной по имени Татьяна. Оказалось, что женщина, находясь во Франции, позвонила домработнице и попросила ее сложить коллекцию почти экс-супруга в коробки и вывезти в квартиру к ее подруге.

Адрес домработница не запомнила. Сейчас в произошедшем разбирается полиция.

Ранее Басманный суд Москвы обязал местного жителя вернуть бывшей возлюбленной фен Dyson, туфли Christian Louboutin, резинки для волос и собаку породы йоркширский терьер. В ответ на это мужчина потребовал от женщины возврата долга в размере 350 тысяч долларов, который она брала у него и его приятеля на покупку автомобиля.