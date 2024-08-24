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12:59, 24 августа 2024Россия

Автобус-стоматология для бойцов СВО попал на видео

Волонтеры переделали автобус под зубной кабинет для лечения бойцов в зоне СВО

Кадр: Telegram-канал SHOT

Автобус-стоматология в скором времени отправится в зону специальной военной операции (СВО) на Донецкое направление для лечения бойцов, в том числе и на передовой. Видео с ним опубликовал Telegram-канал SHOT.

На кадрах руководитель волонтерского отряда «Омск — Донбасс» Сергей Королев представляет стоматологическую установку. Мобильный кабинет оборудован необходимым генератором, мойкой для стоматологических инструментов, стерилизацией, зубной техникой.

В автобусе могут принимать бойцов два врача-дантиста. Он будет ездить по заявкам пациентов.

1 июля сообщалось, что дети волонтеров из села Благодатное Нижнекамского района Татарстана купили бойцам СВО машину.

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      Любовь Ширижик
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