Автобус-стоматология для бойцов СВО попал на видео

Волонтеры переделали автобус под зубной кабинет для лечения бойцов в зоне СВО

Автобус-стоматология в скором времени отправится в зону специальной военной операции (СВО) на Донецкое направление для лечения бойцов, в том числе и на передовой. Видео с ним опубликовал Telegram-канал SHOT.

На кадрах руководитель волонтерского отряда «Омск — Донбасс» Сергей Королев представляет стоматологическую установку. Мобильный кабинет оборудован необходимым генератором, мойкой для стоматологических инструментов, стерилизацией, зубной техникой.

В автобусе могут принимать бойцов два врача-дантиста. Он будет ездить по заявкам пациентов.

1 июля сообщалось, что дети волонтеров из села Благодатное Нижнекамского района Татарстана купили бойцам СВО машину.