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18:48, 1 июля 2024Моя страна

Дети волонтеров из российского региона купили машину бойцам СВО

Дети волонтеров в Татарстане купили УАЗ для бойцов СВО

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Дети волонтеров из села Благодатное Нижнекамского района Татарстана купили бойцам спецоперации (СВО) машину. Об этом пишет Kp.ru.

Изначально они хотели потратить накопленные средства на обустройство детской площадки. Но потом дети, живущие в российском регионе, услышали разговор родителей, что солдатам нужен автомобиль.

В результате они приобрели УАЗ по хорошей цене. Его пришлось немного подремонтировать. Кроме того, дети активно помогали в сборе гуманитарного груза.

Ранее двое жителей Новосибирской области выиграли в лотерею миллионы рублей. Один из мужчин признался, что заветные 2,5 миллиона рублей получил спустя 15 лет попыток.

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