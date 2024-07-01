Дети волонтеров из российского региона купили машину бойцам СВО

Дети волонтеров в Татарстане купили УАЗ для бойцов СВО

Дети волонтеров из села Благодатное Нижнекамского района Татарстана купили бойцам спецоперации (СВО) машину. Об этом пишет Kp.ru.

Изначально они хотели потратить накопленные средства на обустройство детской площадки. Но потом дети, живущие в российском регионе, услышали разговор родителей, что солдатам нужен автомобиль.

В результате они приобрели УАЗ по хорошей цене. Его пришлось немного подремонтировать. Кроме того, дети активно помогали в сборе гуманитарного груза.

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