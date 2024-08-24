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18:58, 24 августа 2024Мир

Двое россиян стали жертвами несчастного случая в Турции

В Турции два члена экипажа российского судна стали жертвами несчастного случая

Кадр: Telegram-канал Navis Shipping

Двое россиян, входивших в состав экипажа сухогруза Navis 2, стали жертвами несчастного случая у берегов Турции. Как передает издание Sabah, причиной трагедии, предположительно, стало отравление газом в трюме судна.

По данным журналистов, речь идет о 46-летнем Константине Мартынове и 52-летнем Дмитрии Мочалове. В момент происшествия судно стояло на якоре у причала Челеби в городе Бандырма провинции Балыкесир.

Вместе с тем, представитель компании, с которой сотрудничал сухогруз, отметил, что оба россиянина упали в канализационный люк склада. Сейчас ожидаются результаты вскрытия, которое в том числе подтвердит личности жертв несчастного случая. После этого тела будут отправлены в Россию.

Ранее в Турции потерпел крушение пожарный вертолет Ми-8. Среди членов его экипажа были трое россиян, им удалось спастись.

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      Олег Давыдов
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