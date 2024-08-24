ЕС впервые обсудит возможность отправки инструкторов на Украину

ЕС на следующей неделе обсудит возможность отправки инструкторов на Украину

Министры иностранных дел и обороны стран Евросоюза (ЕС) на следующей неделе обсудят возможность отправки инструкторов на Украину. Об этом сообщает газета Welt am Sonntag со ссылкой на источники.

По данным издания, окончательное решение должно быть принято «самое позднее» до ноября. Кроме того, 27 августа данный вопрос поднимут в комитете по политике и безопасности ЕС.

Киев призвал ЕС направить инструкторов для обучения солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в письме верховному представителю организации по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю от 31 мая. Данную инициативу поддерживают, в частности, Франция и прибалтийские страны, в то время как Австрия, Венгрия, Германия, Мальта и Словения выступают против, так как это обострит ситуацию.

Ранее глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что страна выступает против отправки западных военных инструкторов на Украину и поддерживает вовлечение России в переговорный процесс.

