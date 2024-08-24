Гендиректор крупной компании устроил дебош в самолете из-за отнятого у него виски

Гендиректор компании Nucmed устроил дебош на рейсе в Астану из-за виски

Гендиректор крупной компании Nucmed устроил дебош во время рейса «Аэрофлота» в Астану из-за отнятого у него виски. Об этом сообщает издание Baza.

Дмитрий Соловьев руководит компанией, которая занимается поставками медикаментов и аппаратуры в российские больницы. В Астану он летел в бизнес-классе. Он объяснил, что выбрал «дополнительный комфорт и возможность спокойно выпить виски». По словам очевидцев, после виски мужчина опьянел и стал конфликтовать с бортпроводниками. Соловьев настолько буйно себя вел, что его пришлось связать шнурами, веревками и ремнями.

Сидя в самолете, мужчина записал обращение к некоему Дмитрию. В видео Соловьев заявил, что приехал забрать его бизнес. Как пишет Baza, загадочным получателем угрозы оказался Дмитрий Черкасов — генеральный директор компании-конкурента Nucmed.

По прилете в Казахстан мужчину с рейса вывели полицейские. Соловьев сказал им, что в случившемся виноваты бортпроводники. По его словам, он просто пил алкоголь, когда у него силой вырвали стакан со словами: «Вам хватит». Соловьев стал спорить, за что, как он утверждает, его стали бить.

Сейчас мужчина ожидает суда, который пройдет в аэропорту в Астане. Он заявил, что напишет заявление на бортпроводников «Аэрофлота», когда вернется в Москву. По его словам, у него осталось много синяков и отметины от веревок на шее.

Ранее сообщалось, что пьяный пассажир самолета авиакомпании EasyJet закурил в салоне воздушного судна, помочился перед попутчиками, сломал дозатор мыла и оскорбил бортпроводников. Его приговорили к восьми месяцам тюрьмы.