Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:26, 24 августа 2024Путешествия

Гендиректор крупной компании устроил дебош в самолете из-за отнятого у него виски

Гендиректор компании Nucmed устроил дебош на рейсе в Астану из-за виски

Фото: Andrey_Popov / Shutterstock / Fotodom

Гендиректор крупной компании Nucmed устроил дебош во время рейса «Аэрофлота» в Астану из-за отнятого у него виски. Об этом сообщает издание Baza.

Дмитрий Соловьев руководит компанией, которая занимается поставками медикаментов и аппаратуры в российские больницы. В Астану он летел в бизнес-классе. Он объяснил, что выбрал «дополнительный комфорт и возможность спокойно выпить виски». По словам очевидцев, после виски мужчина опьянел и стал конфликтовать с бортпроводниками. Соловьев настолько буйно себя вел, что его пришлось связать шнурами, веревками и ремнями.

Сидя в самолете, мужчина записал обращение к некоему Дмитрию. В видео Соловьев заявил, что приехал забрать его бизнес. Как пишет Baza, загадочным получателем угрозы оказался Дмитрий Черкасов — генеральный директор компании-конкурента Nucmed.

Материалы по теме:
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры: как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры:как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
5 сентября 2022
Это залет! Почему авиапассажиры дерутся со стюардессами и достают всех вокруг
Это залет!Почему авиапассажиры дерутся со стюардессами и достают всех вокруг
23 января 2018

По прилете в Казахстан мужчину с рейса вывели полицейские. Соловьев сказал им, что в случившемся виноваты бортпроводники. По его словам, он просто пил алкоголь, когда у него силой вырвали стакан со словами: «Вам хватит». Соловьев стал спорить, за что, как он утверждает, его стали бить.

Сейчас мужчина ожидает суда, который пройдет в аэропорту в Астане. Он заявил, что напишет заявление на бортпроводников «Аэрофлота», когда вернется в Москву. По его словам, у него осталось много синяков и отметины от веревок на шее.

Ранее сообщалось, что пьяный пассажир самолета авиакомпании EasyJet закурил в салоне воздушного судна, помочился перед попутчиками, сломал дозатор мыла и оскорбил бортпроводников. Его приговорили к восьми месяцам тюрьмы.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Юткина
      Обсудить
      Последние новости

      Россия вернула 115 срочников, попавших в плен ВСУ. Большинство из них служили в Курской области

      ВКС России нанесли удар по военным ВСУ и НАТО

      Польша предложила НАТО сбивать ракеты над Украиной

      ВСУ усилили защиту поставленных без брони танков Abrams

      Двое россиян стали жертвами несчастного случая в Турции

      Украинцы израсходовали все западные поставки вооружения и вызвали кризис ВПК

      В атакуемом ВСУ российском поселке остались более 50 жителей

      Украинцы потребовали запретить хоккеисту Дацюку въезд в Канаду

      Вучич опроверг захоронение ядерных отходов в Сербии

      Беспилотники ВСУ атаковали сразу три населенных пункта в одном российском регионе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше