Пьяный мужчина закурил в самолете, помочился перед попутчиками и сломал дозатор мыла

BBC: помочившегося перед попутчиками пассажира EasyJet приговорили к тюрьме

Пассажира самолета авиакомпании EasyJet, который во время полета устроил пьяный дебош, приговорили к восьми месяцам тюрьмы. Об этом сообщает BBC.

Уточняется, что инцидент произошел на рейсе из Глазго, Шотландия, на Тенерифе, Испания, еще 20 апреля, приговор суда был озвучен в июле, а известно о нем стало только сейчас. По данным издания, 34-летний шотландец Брайан Уотт находился на борту в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина закурил в салоне воздушного судна, помочился перед попутчиками, сломал дозатор мыла и оскорбил бортпроводников.

«Преступное и угрожающее безопасности полета поведение Уотта вынудило пилотов изменить маршрут рейса на Тенерифе. Он создал значительные неудобства другим пассажирам, авиакомпании и экипажу. Теперь у него есть судимость и тюремный срок. Надеюсь, это станет напоминанием для людей, путешествующих этим летом, о необходимости вести себя хорошо во время полетов», — заявила сержант полиции Рэйчел Ходжес после вынесения приговора.

В июле похожий случай произошел на борту авиакомпании American Airlines. Один из пассажиров постоянно шумел, курил электронные сигареты, беспокоил попутчиков, заперся в туалете и несколько раз попытался открыть дверь лайнера в воздухе.

