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06:09, 24 августа 2024Мир

Китай подтвердил приезд представителя Белого дома в страну

МИД КНР: Салливан посетит Китай 27-29 августа и встретится с Ван И

Фото: Gleb Garanich / Reuters

МИД Китая подтвердил, что помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан посетит страну 27-29 августа. Об этом сообщает РИА Новости.

В китайском ведомстве уточнили, что в рамках поездки представитель Белого дома проведет встречу с министром иностранных дел КНР Ван И.

О предстоящем визите советника Байдена в Китай ранее сообщило издание Axios. Позже стало известно, что на переговорах в Пекине Салливан и Ван И обсудят поддержку Китаем российской оборонной промышленности и антинаркотические усилия, а также Южно-Китайское море, Северную Корею, Ближний Восток и Мьянму. Также на повестке дня будут такие темы, как американо-китайское взаимодействие в военной сфере, а также искусственный интеллект.

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      Марина Совина
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