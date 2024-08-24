Китай подтвердил приезд представителя Белого дома в страну

МИД КНР: Салливан посетит Китай 27-29 августа и встретится с Ван И

МИД Китая подтвердил, что помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан посетит страну 27-29 августа. Об этом сообщает РИА Новости.

В китайском ведомстве уточнили, что в рамках поездки представитель Белого дома проведет встречу с министром иностранных дел КНР Ван И.

О предстоящем визите советника Байдена в Китай ранее сообщило издание Axios. Позже стало известно, что на переговорах в Пекине Салливан и Ван И обсудят поддержку Китаем российской оборонной промышленности и антинаркотические усилия, а также Южно-Китайское море, Северную Корею, Ближний Восток и Мьянму. Также на повестке дня будут такие темы, как американо-китайское взаимодействие в военной сфере, а также искусственный интеллект.