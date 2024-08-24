Мошенники из «Минздрава» обманули россиянку на 9,4 миллиона рублей

В Чебоксарах запуганный медработник перевела мошенникам 9,4 миллиона рублей

В Чебоксарах возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении 50-летней женщины-медработника. Как сообщает ТАСС со ссылкой на МВД по Чувашии, мошенники обманули россиянку на 9,4 миллиона рублей.

По словам потерпевшей, ей через мессенджер позвонила женщина, чей голос был похож на ее коллегу из министерства здравоохранения республики. Под видом работницы Минздрава аферистка сообщила о мнимой утечке персональных данных медицинского учреждения и предупредила о предстоящем звонке представителя правоохранительных органов. Следующий позвонивший медработнику мужчина под видом правоохранителя сообщил о попытках оформления кредитов на ее имя и предложил перевести их на якобы безопасные счета.

Запуганная потерпевшая оформила займы в четырех финансово-кредитных учреждениях: в течение недели женщина оформила кредиты, сумма кредитов составила 4,5 миллиона рублей. Также она перевела мошенникам личные сбережения и взятые у родственников средства. «Подозрительная финансовая активность чебоксарки начала беспокоить близких, которые обратились за помощью к сыну потерпевшей, потому что запуганная женщина ничего не поясняла», — уточнили в МВД.

Проводятся оперативные мероприятия по установлению причастных к преступлению лиц.

Ранее в Петрозаводске сотрудница медучреждения доверилась аферистам и осталась без жилья. Мошенник связался с 53-летней жительницей Карелии через мессенджер, представившись ее начальником.