Мост рухнул в реку вместе с бетономешалкой в российском регионе

В Кабардино-Балкарии мост обрушился под тяжестью бетономешалки

В Кабардино-Балкарии мост через реку Чегем обрушился вместе с проезжающим по нему бетоновозом. Об этом сообщается в Telegram-канале МСЧ по российскому региону.

Обрушение произошло около девяти утра. По предварительным данным, которые приводит «Интерфакс», мост рухнул, так как не смог выдержать тяжесть бетономешалки. В результате происшествия никто не пострадал.

Разрушившийся мост обеспечивал движение транспорта в сторону сел Булунгу и Эльтюбю. Вместо него через реку Чегем будет организована временная переправа. Для этого на место происшествия выехал Эльбрусский высокогорный поисково-спасательный отряд МЧС России.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины уничтожили мост через реку Сейм в Курской области. Именно на этом мосту под обстрел попали волонтеры из Донецкой народной республики, по которым выпустили несколько ракет реактивной системы залпового огня HIMARS.