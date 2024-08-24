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12:21, 24 августа 2024Россия

Мост рухнул в реку вместе с бетономешалкой в российском регионе

В Кабардино-Балкарии мост обрушился под тяжестью бетономешалки

Фото: Telegram-канал «МЧС Кабардино-Балкарии»

В Кабардино-Балкарии мост через реку Чегем обрушился вместе с проезжающим по нему бетоновозом. Об этом сообщается в Telegram-канале МСЧ по российскому региону.

Обрушение произошло около девяти утра. По предварительным данным, которые приводит «Интерфакс», мост рухнул, так как не смог выдержать тяжесть бетономешалки. В результате происшествия никто не пострадал.

Разрушившийся мост обеспечивал движение транспорта в сторону сел Булунгу и Эльтюбю. Вместо него через реку Чегем будет организована временная переправа. Для этого на место происшествия выехал Эльбрусский высокогорный поисково-спасательный отряд МЧС России.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины уничтожили мост через реку Сейм в Курской области. Именно на этом мосту под обстрел попали волонтеры из Донецкой народной республики, по которым выпустили несколько ракет реактивной системы залпового огня HIMARS.

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      Юлия Юткина
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