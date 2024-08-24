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17:24, 24 августа 2024Из жизни

В Московском зоопарке панде Катюше подарили торт в честь дня рождения

В Московском зоопарке панде Катюше подарили праздничный торт из бамбука

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

В Московском зоопарке панде Катюше подарили торт из бамбука в честь ее дня рождения. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

24 августа Катюше исполнился один год. Ей подарили большой праздничный торт, украшенный листьями и морковкой. На вершину угощения сотрудники зоопарка поставили единицу, символизирующую возраст именинницы.

В вольере Катюши также сделали импровизированный телевизор из бамбука. В нем нарисованная панда «ведет» новостную программу. Рядом из продуктов, которыми обычно кормят панд, работники выложили поздравительную надпись.

Катюша родилась в Московском зоопарке в конце лета 2023 года. В России такое произошло впервые. Ее родители Жуи и Диндин, большие панды, привезенные из Китая, встретились только весной и сразу понравились друг другу. В сентябре выяснилось, что рожденный панденок — самка.

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      Юлия Юткина
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