Лебедев: собиравшиеся в Курскую область бойцы ВСУ ликвидированы в Глухове

По меньшей мере 20 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), собиравшихся отправиться в Курскую область, были ликвидированы в Глухове Сумской области в результате удара фугасными авиабомбами. Об этом РИА Новости сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

«Примерно два десятка ранены, кто-то убежал и не вернулся», — высказался собеседник агентства о потерях противника.

Подпольщик также заявил об ударе пятью авиабомбами по пункту переправки техники и временному складу боеприпасов ВСУ в селе Береза Сумской области. Как указал Лебедев, в данном районе расположена железнодорожная ветка, где «прямо с составов в степи и кустарники снимают военную технику».

Ранее по пункту временной дислокации (ПВД) ВСУ в Сумской области был нанесен удар. По словам подпольщика, Краснополье «получило три прилета ФАБов», один из которых пришелся по бывшей военной части противовоздушной обороны (ПВО), где украинские военные развернули ПВД.