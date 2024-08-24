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00:23, 24 августа 2024Бывший СССР

Подполье сообщило об ударе по пункту дислокации ВСУ на Украине

РИА Новости: по пункту временной дислокации ВСУ в Сумской области нанесен удар

Фото: Stringer / Reuters

По пункту временной дислокации (ПВД) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Краснополье Сумской области нанесен удар, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

Он рассказал, что Краснополье «получило три прилета ФАБов», один из которых пришелся по бывшей военной части противовоздушной обороны (ПВО), где украинские военные развернули ПВД.

«Вышедшие чудом из Курской области потрепанные подразделения попали под удар», — добавил Лебедев.

Ранее российские военные нанесли ракетный удар по бункеру в Сумах, где Владимир Зеленский встречался с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Отмечается, что атака велась по территории завода «Сумхимпром», где расположен стратегический объект. Находился ли там в момент удара украинский лидер или командование, не уточняется.

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      Маргарита Пименова
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