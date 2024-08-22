Российские войска атаковали ракетой бункер для совещаний Зеленского в Сумах

ВС России нанесли удар по бункеру под Сумами, где Зеленский встретился с Сырским

Российские военные нанесли ракетный удар по бункеру в Сумах, где ранее президент Украины Владимир Зеленский встречался с главнокомандующим Вооруженных сил республики (ВСУ) Александром Сырским. Об этом сообщает Telegram-канал «Военное дело».

Отмечается, что атака велась по территории завода «Сумхимпром», где расположен стратегический объект. Находился ли в момент удара там украинский лидер или командование, не уточняется.

Владимир Зеленский посетил приграничье Сумской области, которая соседствует с Курской, и провел совещание по текущей ситуации с главнокомандующим ВСУ 22 августа. В ходе заседания глава государства поднял вопрос оперативной обстановки на границе с Россией, а также обсудил с военным руководством тему обороны торецкого и покровского направлений в зоне специальной военной операции (СВО).