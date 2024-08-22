Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:45, 22 августа 2024Бывший СССР

Российские войска атаковали ракетой бункер для совещаний Зеленского в Сумах

ВС России нанесли удар по бункеру под Сумами, где Зеленский встретился с Сырским

Российские военные нанесли ракетный удар по бункеру в Сумах, где ранее президент Украины Владимир Зеленский встречался с главнокомандующим Вооруженных сил республики (ВСУ) Александром Сырским. Об этом сообщает Telegram-канал «Военное дело».

Отмечается, что атака велась по территории завода «Сумхимпром», где расположен стратегический объект. Находился ли в момент удара там украинский лидер или командование, не уточняется.

Владимир Зеленский посетил приграничье Сумской области, которая соседствует с Курской, и провел совещание по текущей ситуации с главнокомандующим ВСУ 22 августа. В ходе заседания глава государства поднял вопрос оперативной обстановки на границе с Россией, а также обсудил с военным руководством тему обороны торецкого и покровского направлений в зоне специальной военной операции (СВО).

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ ударили по порту «Кавказ». Потоплен паром с топливом

      Ида Галич показала фигуру в нижнем белье и раскрыла свой вес

      В Подмосковье запретили использовать первые этажи многоэтажных домов под жилье

      В США выразили надежду на диалог с Россией как с ядерной державой

      Российские войска атаковали ракетой бункер для совещаний Зеленского в Сумах

      Россия проинформировала МАГАТЭ о найденном обломке дрона на территории Курской АЭС

      Зеленского обвинили в начале конфликта с Россией

      Кириленко рассказал о переговорах с оказавшимся поддельным соперником

      Москвичам рассказали о погоде в День знаний

      CNN прокомментировал уголовное дело против корреспондента канала за репортаж из Суджи

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше