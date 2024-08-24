Польша признала участие своих танков в нападении ВСУ на Курскую область

Дуда подтвердил, что польские танки участвуют в нападении ВСУ на Курскую область

Президент Польши Анджей Дуда подтвердил участие танков PT-91 Twardy, переданных Киеву в качестве помощи, в нападении Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область России. Об этом польский лидер заявил на праздновании Дня независимости Украины, передает РИА Новости со ссылкой на трансляцию Польского телевидения.

По его словам, Варшава больше года назад передала Киеву танки PT-91 Twardy, которые в настоящее время «защищают Украину на полях битвы в районе Курска». Дуда пообещал, что Польша продолжит оказывать военную и политическую поддержку Киеву в стремлении вступить в НАТО и ЕС.

Ранее 24 августа сообщалось, что президент Польши приехал на Украину с необъявленным визитом.