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10:14, 24 августа 2024Мир

Президент Польши прибыл в Киев

Канцелярия президента Польши: Дуда прибыл в Киев с необъявленным визитом

Фото: Grzegorz Jakubowski / KPRP

Президент Польши Анджей Дуда приехал на Украину с необъявленным визитом. Об этом сообщает Канцелярия польского лидера.

Появилась видеозапись приезда Дуды в Киев: на ней он выходит из вагона, у которого стоят представители украинской стороны. Польский президент намерен принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных 33-й годовщине независимости Украины, говорится в сообщении.

Накануне в Киев также прибыл индийский премьер-министр Нарендра Моди. Президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал эту встречу как «историческую». Стороны заключили четыре соглашения о сотрудничестве в различных сферах: гуманитарной помощи, сельском хозяйстве, медицине и культуре.

Перед приездом в Киев Моди нанес визит в Польшу. По мнению польского премьер-министра Дональда Туска, индийский премьер может сыграть важную роль в достижении мира на Украине.

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      Лилиана Набиуллина
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