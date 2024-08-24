Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:14, 24 августа 2024Мир

Польша предложила НАТО сбивать ракеты над Украиной

Дуда: Польша предложила НАТО еще в феврале сбивать ракеты над Украиной
Начало событий в новости Президент Польши прибыл в Киев

Фото: Taiwan Ministry of National Defense via AP

Польша выступила с предложением странам-участницам НАТО сбивать ракеты над Украиной еще в феврале во время парижской конференции. Об этом заявил президент республики Анджей Дуда, передает ТАСС.

По его словам, Варшава тогда поставила вопрос о защите альянсом территории своих стран, когда летят ракеты в сторону НАТО над территорией Украины. Дуда отметил, что батареи противовоздушной обороны и авиация, которые бы сбивали эти ракеты, должны быть на территории стран, входящих в альянс. Он считает, что такие действия со стороны НАТО были бы правомочными.

Свое заявление Дуда сделал в ходе совместной пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским и премьером Литвы Ингридой Шимоните, проходящей в Киеве. Трансляция идет на YouTube-канале офиса украинского президента.

Ранее 24 августа стало известно, что польский президент прибыл в столицу Украины с необъявленным визитом.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      Россия вернула 115 срочников, попавших в плен ВСУ. Большинство из них служили в Курской области

      ВКС России нанесли удар по военным ВСУ и НАТО

      Польша предложила НАТО сбивать ракеты над Украиной

      ВСУ усилили защиту поставленных без брони танков Abrams

      Двое россиян стали жертвами несчастного случая в Турции

      Украинцы израсходовали все западные поставки вооружения и вызвали кризис ВПК

      В атакуемом ВСУ российском поселке остались более 50 жителей

      Украинцы потребовали запретить хоккеисту Дацюку въезд в Канаду

      Вучич опроверг захоронение ядерных отходов в Сербии

      Беспилотники ВСУ атаковали сразу три населенных пункта в одном российском регионе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше