Польша предложила НАТО сбивать ракеты над Украиной

Дуда: Польша предложила НАТО еще в феврале сбивать ракеты над Украиной

Польша выступила с предложением странам-участницам НАТО сбивать ракеты над Украиной еще в феврале во время парижской конференции. Об этом заявил президент республики Анджей Дуда, передает ТАСС.

По его словам, Варшава тогда поставила вопрос о защите альянсом территории своих стран, когда летят ракеты в сторону НАТО над территорией Украины. Дуда отметил, что батареи противовоздушной обороны и авиация, которые бы сбивали эти ракеты, должны быть на территории стран, входящих в альянс. Он считает, что такие действия со стороны НАТО были бы правомочными.

Свое заявление Дуда сделал в ходе совместной пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским и премьером Литвы Ингридой Шимоните, проходящей в Киеве. Трансляция идет на YouTube-канале офиса украинского президента.

Ранее 24 августа стало известно, что польский президент прибыл в столицу Украины с необъявленным визитом.