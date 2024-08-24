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04:02, 24 августа 2024Мир

Посол в Венгрии заявил об усталости европейцев от поддержки Украины

Посол в Венгрии Станиславов: европейцы устали от провоенной политики ЕС

Фото: Olena Znak / Keystone Press Agency / Global Look Press

Европейцы испытывают усталость от поддержки Украины и провоенной политики властей Европейского союза (ЕС). Об этом агентству РИА Новости заявил посол России в Венгрии Евгений Станиславов.

По его словам, визит венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Россию и Китай вызвал резко негативную реакцию среди европейских властей и СМИ. Однако это, по мнению дипломата, резко контрастирует с изменениями в общественном мнении европейцев в вопросе поддержки Киева.

«Результаты июньских выборов в Европарламент продемонстрировали, что европейцы в своей массе устали от политики своих правительств, направленной на военное решение конфликта, и от подпитывающей ее милитаристской антироссийской риторики», — сказал Станиславов, добавив, что подобные изменения в настроениях будут только расти.

Ранее Евгений Станиславов заявил, что Виктор Орбан в письме председателю Евросовета Шарлю Мишелю предсказал эскалацию конфликта. По его словам, в письме от 18 июля Виктор Орбан предрек «радикальную эскалацию в ближайшем будущем».

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      Артём Верейкин
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