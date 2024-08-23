В Венгрии рассказали о предсказавшем эскалацию конфликта в Курской области Орбане

Посол РФ Станиславов: Орбан предсказал эскалацию конфликта в Курской области

Венгерский премьер Виктор Орбан в письме председателю Евросовета Шарлю Мишелю в июле правильно предсказал эскалацию конфликта, которую Киев осуществил в Курской области, заявил посол РФ в Венгрии Евгений Станиславов. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, в письме от 18 июля Виктор Орбан предрек «радикальную эскалацию конфликта в ближайшем будущем». По мнению дипломата, это подтвердилось буквально через три недели — 6 августа.

«ВСУ с участием наемников из разных стран вторглись на территорию Российской Федерации в Курской области», — указал Станиславов.

Ранее глава канцелярии премьер-министра Виктора Орбана Гергей Гуйяш заявил, что Венгрия негативно оценивает атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область и выступает против расширения зоны боевых действий.