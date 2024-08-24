Президент Сербии оценил вероятность государственного переворота

Вучич: в Сербии больше никогда не будет государственного переворота

В Сербии больше никогда не произойдет насильственная смена власти. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил президент страны Александр Вучич, оценивая вероятность повторения событий 5 октября 2000 года, когда в результате государственного переворота был свергнут Слободан Милошевич.

«Сколько еще раз [оппозиционеры] будут обманывать народ, что будут на улице решать проблемы, потому что политики и программы у них нет? Но я им сейчас говорю — вам это не удастся. Никакого 5 октября больше никогда не будет в Сербии», — заявил Вучич.

Он добавил, что в страну вливаются миллиарды евро, на которые содержат оппозиционные некоммерческие организации и средства массовой информации. Несмотря на это, он считает Сербию достаточно зрелым государством, способным не допустить насильственного захвата власти. При этом Вучич опроверг мнение о том, что он на посту главы государства действует в интересах России.

«Я — кто угодно, только не русский агент. Или чей-либо агент. И, в отличие от других, президента республики не финансирует никто извне. Мой бюджет относительно мал», — признался политик.

Ранее вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что Запад готовит для Вучича судьбу свергнутого президента Югославии Слободана Милошевича, которого не стало в тюрьме. В частности, протесты против добычи лития также нацелены на разжигание «цветной революции, которая должна будет свергнуть власть».