Пропавший в российском регионе мальчик год прожил в секте на правах раба

«МК»: пропавший в Карелии мальчик год жил как раб в секте «Царская империя»

Восьмилетний Сеня Елисеев, пропавший год назад в Карелии, нашелся в секте, обосновавшейся на окраине Ульяновска. Об этом пишет «МК».

Мальчик из многодетной семьи остался с мамой после развода родителей и жил в карельском поселке Повенец. После распада семьи его мать попала в секту «Царская империя» и в августе 2023 года исчезла вместе с сыном. Обеспокоенная бабушка подала заявление о пропаже ребенка.

Найти его удалось случайно — мать отправила сообщение среднему сыну, благодаря чему полицейские установили местонахождение женщины. Вместе с ней в квартире на окраине Ульяновска находился мальчик, который весь год прожил в секте на правах раба.

Последователи «Царской империи» отрицают существование России, считая развал Советского Союза незаконным, но при этом верят в Российскую империю. Их предводитель называет себя Нареченным князем Дмитрием. Адепты ведут жизнь отшельников, носят робы. Мать Сени, работая нянечкой в детском саду, познакомилась с одним из них в соцсетях, прониклась идеями сектантов и сбежала с ребенком.

Сейчас мальчик передан на воспитание бабушке, которая после прохождения ребенком курса реабилитации пытается вернуть его к прежней жизни.

21 августа сообщалось, что в Белоруссии задержали лидера секты «Русская православная церковь — Царская Империя», которую основал бывший уголовник Леонид Власов, объявивший себя пророком, патриархом и царем. Он был задержан в России 15 февраля и обвинен в пропаганде терроризма и создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Впоследствии возглавляемую им организацию заподозрили в связях со Службой безопасности Украины.

В Белоруссии секта признана экстремистским формированием.