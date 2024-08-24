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13:09, 24 августа 2024Экономика

Россиянам назвали выгодный для покупки смартфона месяц

Руководитель отдела телефонии МТС: выгоднее всего покупать смартфон в ноябре

Фото: hannah grace / Unsplash

Самым выгодным месяцем для покупки смартфона, включая в том числе устройства фирмы Apple, является ноябрь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя отдела телефонии розничной сети МТС Наталью Голицыну.

В этом месяце часто происходят распродажи, также на него выпадает «черная пятница», указала эксперт. Также в ноябре можно купить смартфон марки Apple по более низкой цене, поскольку в сентябре фирма выпускает новую коллекцию, пояснила она.

После выхода новой модели предыдущие версии становятся дешевле, поэтому покупку можно запланировать на октябрь-ноябрь, добавила Голицына. По словам спикера, это актуально для тех, кто не гонится за последней моделью, но хочет обладать надежным устройством с положительными характеристиками.

Ранее аналитики сервиса по продаже смартфонов SellCell попросили пользователей назвать решающий аргумент для покупки iPhone 16. Большая часть из них ответила, что готова принять положительное решение в случае доступной цены, а именно — в пределах 1000 долларов. Также многие отметили важность стабильной температуры устройств при высокой нагрузке. На третьем месте по популярности оказался аргумент о поддержке смартфоном функций искусственного интеллекта (ИИ).

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