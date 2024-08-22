Названы главные причины для покупки iPhone 16

SellCell: потребители назвали доступную цену решающей при покупке iPhone 16

Аналитики сервиса по продаже смартфонов SellCell попросили своих пользователей ответить, какая особенность iPhone 16 станет решающей при покупке устройства. Об этом сообщается на сайте компании.

Всего было опрошено 2000 респондентов. 30,9 процента пользователей назвали главной причиной для приобретения нового девайса Apple доступную цену. Разумная цена, по мнению потребителей — в пределах 1000 долларов. На втором месте по популярности — 26,8 процента — гарантия того, что температура телефонов останется стабильной при нагрузке. Вероятно, опасения вызваны проблемами с перегревом iPhone 15 Pro и 15 Pro Max.

Третьей причиной, которая может подтолкнуть пользователей к обновлению, назвали поддержку функций искусственного интеллекта (ИИ). Ее указали 21,9 процента респондентов. Также владельцы гаджетов в числе прочего отметили мощный процессор — 21,5 процента, увеличенный дисплей — 19,3 процента, наличие дополнительной кнопки — 19 процентов. Лишь 13,5 процента респондентов волновало, что смартфоны Apple должны иметь новые цвета корпуса.

При этом оказалось, что большая часть владельцев смартфонов Apple — 61,9 процента — готова купить iPhone 16. Однако 82,1 процента респондентов не будут спешить с покупкой.

В начале года специалисты сервиса SellCell рассказали, какие смартфоны дольше всего сохраняют свою стоимость после покупки. Самым выгодным девайсом для перепродажи оказался iPhone 15 Pro Max.