Перечислены самые выгодные для перепродажи смартфоны

SellCell: iPhone 15 Pro Max оказался самым выгодным телефоном для перепродажи

Специалисты сервиса SellCell рассказали, какие смартфоны дольше всего сохраняют свою стоимость после покупки. Об этом сообщается в отчете на сайте компании.

Аналитики проанализировали вторичный рынок и выяснили, какие телефоны ценятся больше всего. Самым выгодным аппаратом для перепродажи оказался iPhone 15 Pro Max с накопителем емкостью 256 гигабайт. Девайс доступен в рознице за 1199 долларов, за три месяца его цена снизилась на 18,2 процента или на 218 долларов.

На втором месте разместили iPhone 15 с 256 гигабайтами памяти. Если на старте девайс стоил 899 долларов, то спустя три месяца его владельцы перепродавали смартфон со скидкой 22 процента или 198 долларов. В топ-3 также попал iPhone 15 Plus с накопителем 256 гигабайт: оцененный на старте в 999 долларов гаджет перепродавали на 24,7 процента или на 247 долларов дешевле.

Топ-15 самых ценных устройств на вторичном рынке заняли преимущественно новые модели Apple. Среди iPhone оказались Samsung Galaxy S23+ с 256 гигабайтами памяти, который за три месяца обесценился на 35,3 процента, и такая же модель с 512 гигабайтами, которая подешевела на 38,3 процента.

В середине января авторитетный аналитик Мин-Чи Ко назвал iPhone 15 Pro Max самым продаваемым смартфоном Apple. По оценке эксперта, до лета 2024 года на модель будет приходиться порядка 40-45 процентов продаж всех новых iPhone.