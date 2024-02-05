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13:23, 5 февраля 2024Наука и техника

Apple решила проблему с перегревом iPhone

PhoneArena: в iPhone 16 для борьбы с перегревом добавят графен

Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Инженеры компании Apple нашли новый способ борьбы с перегревом iPhone. Об этом сообщает издание PhoneArena.

Согласно сообщению инсайдеров, специалисты корпорации могут использовать в смартфоне испарительную камеру, таким образом охлаждая процессор с помощью жидкости. Однако данный способ пока что находится в разработке, хотя испарительные камеры применяют многие производители смартфонов.

Также инсайдеры выяснили, что Apple может решить проблему перегрева с помощью графена — двумерной аллотропной модификации углерода, образованной слоем атомов углерода толщиной в один атом. Графеновая площадка, прикрепленная к процессору, сможет эффективно отводить тепло.

Среди инсайдеров есть версия, что Apple может вернуться к классическому металлическому корпусу в устройствах. Это связано с тем, что титан, который применили в iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, слишком сильно нагревается и плохо отводит тепло.

В октябре компания Apple признала проблему с перегревом новых флагманских смартфонов. Для пользователей iPhone 15 Pro и 15 Pro Max выпустили исправляюшее недостаток обновление iOS 17.0.3.

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      Андрей Ставицкий
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