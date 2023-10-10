Apple признала очередную проблему iPhone 15 Pro

Apple признала проблему выгорающего дисплея на iPhone 15 Pro

В компании Apple отреагировали на жалобы пользователей новых смартфонов, связанные с выгоранием экрана. Об этом сообщает китайское издание MyDrivers.

По словам журналистов медиа, ранее владельцы iPhone 15 Pro и 15 Pro Max заявили, что спустя несколько дней после использования устройства на его дисплее возникли выгоревшие пиксели. В Apple признали, что такая проблема действительно может быть.

Специалисты компании заявили, что проблема может быть связана с ошибкой в iOS — в этом случае она будет исправлена будущим обновлением. Если проблема касается непосредственно технической части, то пользователи могут сдать смартфон по гарантии в течение 14 дней после покупки. Если же неполадки связаны с браком, то Apple обменяет дефектное устройство на новое или вернет деньги.

Также в компании отреагировали на проблемы с работой Wi-Fi в iOS 17. Инженеры рекомендовали пользователям сбросить настройки сети в смартфоне и попробовать заново настроить подключение к беспроводным сетям.

В начале октября Apple выпустила обновления для устранения перегрева iPhone 15 Pro. Размер обновления составил около 300 мегабайт.