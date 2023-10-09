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16:10, 9 октября 2023Наука и техника

Пользователи iPhone пожаловались на медленный Wi-Fi

Ghacks: владельцы iPhone рассказали о низкой скорости интернета через Wi-Fi

Фото: Apawire / Globallookpress.com

Пользователи смартфонов Apple пожаловались на проблемы медленного интернета после обновления iOS. Об этом сообщает издание Ghacks.

Журналисты медиа обратили внимание на жалобы владельцев iPhone, которые рассказали, что проблемы с интернетом возникли после обновления до iOS 17. Многие жалобы связаны с тем, что при подключении через Wi-Fi браузер смартфона открывает веб-контент с задержкой.

По словам специалистов, проблема связана не только с новыми смартфонами Apple, а касается любых устройств с установленной iOS 17. Также некоторые пользователи рассказали, что испытвают похожие трудности с macOS 14 Sonoma — новой ОС для компьютеров Apple.

В качестве временной меры решения проблемы специалисты предложили выключение и повторное включение Wi-Fi. Также пользователи могут отключить функцию Private Relay («Частный узел»). При этом журналисты Ghacks заявили, что не верят, что проблема может заключаться только в функции «Частный узел». В Apple пока не отреагировали на неполадки.

В начале октября корпорация Apple выпустила обновления для устранения перегрева iPhone 15 Pro. Журналисты издания 9to5Mac провели тесты и предположили, что компания могла несущественно замедлить производительность процессора A17 Pro, установленного в смартфонах.

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    Андрей Ставицкий
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