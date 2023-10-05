Apple выпустила обновления для устранения перегрева iPhone 15 Pro

Apple представила обновление iOS 17.0.3, исправляющее перегрев iPhone 15 Pro

Компания Apple представила обновление iOS, которое должно исправить перегрев смартфонов iPhone 15 Pro и 15 Pro Max. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

Апдейт iOS 17.0.3 стал доступен для скачивания пользователям премиальных смартфонов бренда, на которые пользователи жаловались из-за сильного перегрева. Размер обновления составил около 300 мегабайт. Выпуск апдейта в компании анонсировали в начале октября.

Журналисты 9to5Mac предположили, что для устранения повышенного нагрева процессора A17 Pro Apple должна понизить частоту процессора, и провели тестирование. В Geekbench 5 и с актуальным обновлением iPhone 15 Pro показал 2941 баллов в одноядерном тестировании и 7523 балла — в многоядерном. Для сравнения, сразу после выхода телефон показывал в аналогичных тестах 2914 и 7199 баллов в одноядерном и многоядерном тестировании соответственно. Авторы сделали вывод, что если в компании и снизили производительность A17 Pro, то несущественно.

В начале октября пользователи из Китая пожаловались, что получили ожоги из-за перегрева iPhone 15 Pro. Apple публично не прокомментировала сообщения о том, что новые смартфоны могут нанести травмы их владельцам.