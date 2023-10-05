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14:53, 5 октября 2023Наука и техника

Apple выпустила обновления для устранения перегрева iPhone 15 Pro

Apple представила обновление iOS 17.0.3, исправляющее перегрев iPhone 15 Pro

Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Компания Apple представила обновление iOS, которое должно исправить перегрев смартфонов iPhone 15 Pro и 15 Pro Max. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

Апдейт iOS 17.0.3 стал доступен для скачивания пользователям премиальных смартфонов бренда, на которые пользователи жаловались из-за сильного перегрева. Размер обновления составил около 300 мегабайт. Выпуск апдейта в компании анонсировали в начале октября.

Журналисты 9to5Mac предположили, что для устранения повышенного нагрева процессора A17 Pro Apple должна понизить частоту процессора, и провели тестирование. В Geekbench 5 и с актуальным обновлением iPhone 15 Pro показал 2941 баллов в одноядерном тестировании и 7523 балла — в многоядерном. Для сравнения, сразу после выхода телефон показывал в аналогичных тестах 2914 и 7199 баллов в одноядерном и многоядерном тестировании соответственно. Авторы сделали вывод, что если в компании и снизили производительность A17 Pro, то несущественно.

В начале октября пользователи из Китая пожаловались, что получили ожоги из-за перегрева iPhone 15 Pro. Apple публично не прокомментировала сообщения о том, что новые смартфоны могут нанести травмы их владельцам.

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    Андрей Ставицкий
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