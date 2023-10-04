Владельцы iPhone 15 Pro рассказали об ожогах после использования смартфона

CNMO: пользователи iPhone 15 Pro из Китая получили ожоги из-за перегрева гаджета

Из-за повышенного нагрева новых смартфонов Apple некоторые пользователи устройств могли получить ожоги. Об этом сообщает китайское издание CNMO.

Журналисты медиа сослались на сообщения в соцсетях, согласно которым iPhone 15 Pro и 15 Pro Max могли стать причиной травм различной степени тяжести. Пользователи опубликовали фотографии, на которых можно заметить ожоги — характерные следы красного цвета — на пальцах и бедрах.

Как рассказали обладатели смартфонов, травмы были получены после использования гаджетов. Один из посетителей соцсетей выложил видео, на котором показал следы от ожога на бедре. «Клянусь своей жизнью, что это произошло из-за iPhone, хотя сам не могу в это поверить», — заявил пользователь.

Apple публично не отреагировала на сообщения о том, что новые смартфоны могут нанести травмы их владельцам. Однако в компании заявили, что исправят проблему перегрева в следующем обновлении iOS.

В конце сентября авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко рассказал, что перегрев флагманских смартфонов Apple может быть вызван ошибками, допущенными при проектировании устройств. По информации специалиста, устройства стали перегреваться из-за того, что Apple упростила систему теплоотведения.