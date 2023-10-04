Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:11, 4 октября 2023Наука и техника

Владельцы iPhone 15 Pro рассказали об ожогах после использования смартфона

CNMO: пользователи iPhone 15 Pro из Китая получили ожоги из-за перегрева гаджета

Фото: Aly Song / Reuters

Из-за повышенного нагрева новых смартфонов Apple некоторые пользователи устройств могли получить ожоги. Об этом сообщает китайское издание CNMO.

Журналисты медиа сослались на сообщения в соцсетях, согласно которым iPhone 15 Pro и 15 Pro Max могли стать причиной травм различной степени тяжести. Пользователи опубликовали фотографии, на которых можно заметить ожоги — характерные следы красного цвета — на пальцах и бедрах.

Как рассказали обладатели смартфонов, травмы были получены после использования гаджетов. Один из посетителей соцсетей выложил видео, на котором показал следы от ожога на бедре. «Клянусь своей жизнью, что это произошло из-за iPhone, хотя сам не могу в это поверить», — заявил пользователь.

Apple публично не отреагировала на сообщения о том, что новые смартфоны могут нанести травмы их владельцам. Однако в компании заявили, что исправят проблему перегрева в следующем обновлении iOS.

В конце сентября авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко рассказал, что перегрев флагманских смартфонов Apple может быть вызван ошибками, допущенными при проектировании устройств. По информации специалиста, устройства стали перегреваться из-за того, что Apple упростила систему теплоотведения.

Что думаешь? Оцени!
    Андрей Ставицкий
    Обсудить
    Последние новости

    Пашинян заявил о готовности подать в отставку

    Для россиян одной профессии подготовили инициативы

    Названы сроки начала поставок лифтбека «Москвич 6»

    В Венгрии заявили о давлении со стороны ЕС из-за закупок российского газа

    Метеоролог высказался о шансах на возвращение тепла в Москву

    Фильм о Майкле Джексоне снимут после окончания забастовки актеров в США

    На Пугачеву и Орбакайте подали в суд из-за пирса на даче

    В Москве задержали молдаванина с пистолетом Walter и взрывчаткой

    Мужчина устроил стрельбу в подъезде дома и ранил девушку

    Певица Пинк показала лицо без макияжа и восхитила фанатов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости