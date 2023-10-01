Apple исправит проблему с перегревом iPhone 15 в iOS 17

The Wall Street Journal: в Apple исправят проблему перегрева iPhone 15 в iOS 17

Представители компании Apple заявили о намерениях исправить проблему с перегревом нового смартфона iPhone 15 в следующем обновлении программного обеспечения iOS 17. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на сообщение техподдержки Apple.

Сотрудники корпорации отмечают, что они определили несколько факторов, приводящие к чрезмерному перегреву устройства. Во-первых, этому может способствовать стандартная настройка, которая сильно нагружает iPhone в первые дни использования. Также перегревание могут вызывать ошибки iOS, которые обещают устранить при следующем обновлении. Кроме того, проблему могут вызывать сторонние приложение, заставляющие систему смартфона перезагружаться.

Ранее журналисты издания MacRumors писали о вероятной причине перегрева iPhone 15 Pro и 15 Pro Max. Отчет авторитетного инсайдера Мин-Чи Ко гласил, что все дело в конструкции смартфона. Производителям пришлось пойти на компромисс, чтобы снизить вес флагманских устройств. По его мнению, эту проблему сложно будет исправить обновлениями программного обеспечения, но в компании могут ограничить производительность процессоров A17 Pro.