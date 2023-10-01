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11:41, 1 октября 2023Наука и техника

Apple исправит проблему с перегревом iPhone 15 в iOS 17

The Wall Street Journal: в Apple исправят проблему перегрева iPhone 15 в iOS 17

Фото: Mario Tama / Getty Images

Представители компании Apple заявили о намерениях исправить проблему с перегревом нового смартфона iPhone 15 в следующем обновлении программного обеспечения iOS 17. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на сообщение техподдержки Apple.

Сотрудники корпорации отмечают, что они определили несколько факторов, приводящие к чрезмерному перегреву устройства. Во-первых, этому может способствовать стандартная настройка, которая сильно нагружает iPhone в первые дни использования. Также перегревание могут вызывать ошибки iOS, которые обещают устранить при следующем обновлении. Кроме того, проблему могут вызывать сторонние приложение, заставляющие систему смартфона перезагружаться.

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Ранее журналисты издания MacRumors писали о вероятной причине перегрева iPhone 15 Pro и 15 Pro Max. Отчет авторитетного инсайдера Мин-Чи Ко гласил, что все дело в конструкции смартфона. Производителям пришлось пойти на компромисс, чтобы снизить вес флагманских устройств. По его мнению, эту проблему сложно будет исправить обновлениями программного обеспечения, но в компании могут ограничить производительность процессоров A17 Pro.

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    Елена Апазиди
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