В iPhone 15 Pro обнаружили критическую проблему

MacRumors: перегрев iPhone 15 Pro связан с ошибками в проектировании смартфона

Перегрев флагманских смартфонов Apple может быть вызван ошибками, допущенными при проектировании устройств. Об этом сообщает издание MacRumors.

Журналисты портала сослались на отчет авторитетного инсайдера Мин-Чи Ко, который специалист опубликовал в своем блоге на Medium. Ко заявил, что проблемы с перегревом, которые обнаружили пользователи iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, связаны с особенностями конструкции девайсов.

По словам специалиста, инженерам Apple пришлось пойти на компромисс, чтобы снизить вес флагманов. Для этого в компании внесли некоторые изменения в систему теплоотведения. Мин-Чи Ко заявил, что критическую проблему сложно исправить обновлениями iOS, но Apple может ограничить производительность процессоров A17 Pro, используемых в смартфонах. По оценке Ко, проблема может повлиять на продажи флагманов на протяжении всего жизненного цикла гаджетов.

На проблему с перегревом iPhone 15 Pro и 15 Pro Max ранее обратили внимание пользователи. Посетители форума MacRumors рассказали, что флагманы сильно греются — причем как при запуске игр, так и при зарядке или запуске различных приложений.

В конце сентября специалисты Apple объяснили журналистам издания Numerama, почему в камере новых смартфонов нет десятикратного зума. По словам инженеров, при десятикратном зуме крайне сложно обеспечить хорошую стабилизацию камеры.