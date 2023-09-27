В iPhone 15 Pro обнаружили критическую проблему
Перегрев флагманских смартфонов Apple может быть вызван ошибками, допущенными при проектировании устройств. Об этом сообщает издание MacRumors.
Журналисты портала сослались на отчет авторитетного инсайдера Мин-Чи Ко, который специалист опубликовал в своем блоге на Medium. Ко заявил, что проблемы с перегревом, которые обнаружили пользователи iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, связаны с особенностями конструкции девайсов.
По словам специалиста, инженерам Apple пришлось пойти на компромисс, чтобы снизить вес флагманов. Для этого в компании внесли некоторые изменения в систему теплоотведения. Мин-Чи Ко заявил, что критическую проблему сложно исправить обновлениями iOS, но Apple может ограничить производительность процессоров A17 Pro, используемых в смартфонах. По оценке Ко, проблема может повлиять на продажи флагманов на протяжении всего жизненного цикла гаджетов.
На проблему с перегревом iPhone 15 Pro и 15 Pro Max ранее обратили внимание пользователи. Посетители форума MacRumors рассказали, что флагманы сильно греются — причем как при запуске игр, так и при зарядке или запуске различных приложений.
В конце сентября специалисты Apple объяснили журналистам издания Numerama, почему в камере новых смартфонов нет десятикратного зума. По словам инженеров, при десятикратном зуме крайне сложно обеспечить хорошую стабилизацию камеры.