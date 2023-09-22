Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:00, 22 сентября 2023Наука и техника

В Apple объяснили несовершенство камеры iPhone 15 Pro

В Apple объяснили отсутствие продвинутого зума в iPhone 15 Pro стабилизацией

Фото: Loren Elliott / Reuters

Специалисты компании Apple объяснили журналистам французского издания Numerama, почему в камере новых смартфонов нет 10-кратного зума. Интервью опубликовано на сайте медиа.

Журналисты спросили руководителей департаментов Джона МакКормака и Максима Верона, почему в iPhone 15 Pro не появился 10-кратный зум. Продвинутый зум используется во многих флагманах — в том числе Samsung Galaxy S23 Ultra. Представители корпорации ответили, что оптический зум в новом девайсе ограничен пятикратным увеличением по нескольким причинам.

В первую очередь специалисты отметили, что качественные фото с 10-кратным зумом очень сложно получить. Фотографии будут несовершенны и размыты по причине отсутствия стабилизации. «Если у вас нет самых устойчивых рук в мире или штатива, им действительно сложно пользоваться», — объяснили в компании.

Также в Apple рассказали, что пользователи других смартфонов очень редко используют 10-кратный зум. По словам МакКормака и Верона, в большинстве случаев пользователи видят мир широко и без особого увеличения, поэтому делают фотографии без зума.

Ранее в сети появились первые обзоры на смартфоны iPhone 15 и 15 Pro. Авторы IT-изданий отметили новый титановый корпус и небольшой вес, порт USB-C, кнопку «Действие» и улучшенную автономность.

Что думаешь? Оцени!
    Андрей Ставицкий
    Обсудить
    Последние новости

    Пашинян назвал условие переезда жителей Карабаха в Армению

    Россиянина задержали после угрозы устроить взрыв на парковке бизнес-центра

    Россиянам назвали способы защитить личные данные при использовании VPN

    В ДНР заявили о концентрации ВСУ на северном направлении

    44-летняя Елена Летучая раскрыла секреты своей красоты

    Отказ Польши давать оружие ВСУ повлияет на другие страны

    В один российский регион прибыла первая группа туристов из Китая по безвизу

    Россиянин из ревности выстрелил в соперника и уплыл от полиции по реке

    Движение автомобилей по Крымскому мосту перекрыли

    Монсон заявил об отмене реванша с Тактаровым

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости