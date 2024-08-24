Российские бойцы с помощью одной уловки подорвали две украинские БПМ

Боец Топор: на российских минах в Желанном подорвались две БПМ Bradley

В ходе боев при взятии под контроль российскими войсками населенного пункта Желанное в Донецкой народной республике (ДНР) на минах подорвались две бронемашины Bradley. Об этом рассказал «Известиям» командир взвода с позывным Топор из группировки войск «Центр».

По его словам, обезвредить военную технику противника удалось благодаря одной уловке. Российские бойцы установили мины, на которых подорвалась БМП Bradley, пока ее эвакуировали, минеры чуть дальше установили в земле еще боеприпасы. На них наехала вторая американская боевая машина и получила повреждения.

Топор кратко описал ожесточенные бои за Желанное словами «пришли и победили». Он отметил, что населенный пункт был тылом для ВСУ, поэтому там среди уничтоженных украинских боевиков может быть немало представителей офицерского состава. Российским военным удалось захватить важные документы.

21 августа Минобороны России отчиталось о взятии под контроль населенного пункта Желанное в ДНР.