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17:04, 24 августа 2024Мир

Секретные переговоры между Россией и Украиной оказались сорваны

Le Monde: наступление на Курск сорвало переговоры между Россией и Украиной

Фото: Reuters

Секретные переговоры между Россией и Украиной были сорваны наступлением в Курской области. По информации источников, стороны планировали договориться о прекращении атак на энергетическую инфраструктуру, что могло означать частичное прекращение огня. Об этом сообщает французское издание Le Monde.

«Под эгидой Катара велись конфиденциальные переговоры между Киевом и Москвой с целью добиться частичного прекращения огня, которые были прерваны наступлением в Курской области», — пишет издание, ссылаясь на информированные источники.

Сообщается, что делегации РФ и Украины должны были встретиться в Дохе в конце августа.

17 августа газета The Washington Post также заявила, что наступление ВСУ в Курской области предположительно сорвало намечавшиеся на август секретные переговоры России и Украины в Катаре о частичном прекращении огня. Утверждалось, что страны собирались направить делегации в Доху.

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