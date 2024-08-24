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11:26, 24 августа 2024Культура

Шуфутинский повысил стоимость выступлений перед 3 сентября

SHOT: Шуфутинский повысил стоимость выступления на полмиллиона рублей

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Российский певец Михаил Шуфутинский повысил стоимость своего выступления до трех миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Как выяснил Shot, выступления Шуфутинского становятся дороже на полмиллиона рублей перед каждым 3 сентября. Известно, что в 2022 году пригласить певца на мероприятие стоило два миллиона рублей, в 2023 — два с половиной миллиона.

В райдер артиста входит бутылка 12-летнего односолодового виски Macallan и две бутылки вина. Шуфутинский предпочитает пить сухие Pinot Grigio и Chablis.

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Хит певца «Третье сентября» вышел в 1994 году. Шуфутинский рассказал, что на протяжении 10 лет после выпуска песни, он не пел ее на концертах. По его словам, она не подходила под репертуар того времени. Певец отметил, что композиция «засвистела» лишь спустя 15 лет. Он рассказал, что его не раздражают мемы, связанные с песней «Третье сентября», так как все они делаются по-доброму.

Ранее сообщалось, что Шуфутинский сыграет в музыкальном комедийном сериале «Третье сентября». По сюжету, главный герой устраивает перед своей свадьбой мальчишник, а утром 3 сентября узнает, что невеста его бросила.

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      Юлия Юткина
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