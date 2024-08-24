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12:08, 24 августа 2024Силовые структуры

Следователи начали допрос работников ИК-19 после захвата заложников

ТАСС: начался допрос работников ИК-19 под Волгоградом после захвата заложников

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Следователи начали допрос работников исправительной колонии (ИК) №19 в Волгоградской области после захвата заложников. Об этом сообщает ТАСС.

По словам собеседника информационного агентства, в настоящее время проводятся допросы сотрудников колонии и осужденных. Выясняются обстоятельства, при которых на территорию учреждения попали флаги запрещенных организаций, а также то, как у заключенных оказались ножи, ножницы, мобильные телефоны и компоненты для изготовления взрывного устройства. Кроме того, проводятся проверки на наличие у осужденных других запрещенных предметов.

Накануне УФСИН сообщила о захвате террористами ИК-19 в Волгоградской области. В результате погибли восемь заложников: четверо заключенных и четверо сотрудников ИК, один из которых впоследствии скончался в больнице — Сергей Гордополов был ранен ножом, получил закрытую черепно-мозговую травму и открытые порезы спины. Кроме того, пострадали еще четыре работника УФСИН, сейчас они в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, нападавшие заявляли о своей принадлежности к «Исламскому государству» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в России). Спецназ Росгвардии пошел на штурм, через полчаса операция была успешно завершена.

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