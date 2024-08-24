Следователи начали поиск возможных сообщников захвата заложников в ИК-19

СК ищет возможных сообщников захвативших заложников в ИК-19 в Суровикино

Следователи выясняют возможных сообщников террористов, захвативших заложников в ИК-19 Волгоградской области. Об этом сообщает ТАСС.

Проводится проверка в кругу общения на свободе четырех захватчиков. Правоохранительные органы уже установили, что нападение было заранее спланировано и хорошо подготовлено.

В состав следственной группы, занимающейся расследованием уголовного дела, возбужденного после захвата заложников в ИК-19, вошли наиболее опытные сотрудники СК.

Следователи проводят допросы сотрудников колонии и осужденных с целью выяснения всех обстоятельств произошедшего. Им предстоит ответить на вопросы о том, как на территорию ИК попали флаги запрещенных организаций, ножи, ножницы, мобильные телефоны и компоненты для изготовления взрывного устройства. Параллельно проводятся обыски по выявлению у заключенных других запрещенных предметов.

Днем 23 августа четверо заключенных, заявивших о своей принадлежности к «Исламскому государству» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в России), захватили заложников в ИК-19. Спецназ Росгвардии провел штурм и ликвидировал захватчиков. Жертвами нападения стали восемь заложников: четверо заключенных и четверо сотрудников ИК. Ранения получили еще четыре работника УФСИН, сейчас они в тяжелом состоянии.