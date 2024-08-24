При захвате ИК-19 в Волгоградской области погибли восемь заложников. Четверых нашли связанными и с пробитыми головами

Baza: при захвате ИК-19 в Волгоградской области погибли восемь заложников

При захвате террористами исправительной колонии (ИК) №19 в Волгоградской области погибли восемь заложников. Об этом сообщило издание Baza.

Жертвами преступников стали четверо заключенных. После штурма их нашли со связанными руками и с пробитыми молотком головами.

Также террористы расправились с четырьмя сотрудниками ИК, ими оказались Чернушкин Виктор (начальник воспитательного отдела), Кречетов Иван (начальник отдела охраны) и Кучма Андрей (замначальника по безопасности и оперативной работе). Еще один погибший сотрудник ФСИН — Сергей Гордополов — получил несколько ножевых ранений, закрытую черепно-мозговую травму и открытые порезы спины, позднее он скончался в больнице.

Пытки над 25-летним Гордополовым террористы снимали на видео. Офицеру изрезали голову и заставили обратиться президенту России Владимиру Путину. «Выполните требования. Мне нужен врач», — сказал в ответ на это сотрудник ФСИН слабым голосом. Радикалы сильно ранили его, а также якобы предлагали обменять на другого заложника.

Известно, что еще один заключенный пострадал от рук боевиков. 45-летний Александр Бойко находился в санитарной части, когда террористы начали нападение. Он бросился на помощь сотрудникам колонии, однако был ранен.

Штурм колонии бойцами Росгвардии сочли идеальным

Спецназ Росгвардии идеально провел операцию по освобождению заложников в ИК-№19 в Суровикино. Такую оценку дал почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. По его словам, бойцы действовали быстро и профессионально. «Полчаса на освобождение заложников — это идеальный вариант», — указал он. Также Гончаров отметил, что террористы должны осознавать, что пощады им не будет.

Никаких вертолетов, никаких денег, никаких машин. Только пулю в лоб

Сергей Гончаров ветеран «Альфы»

В свою очередь, депутат Госдумы Султан Хамзаев назвал ликвидацию террористов единственным верным исходом для преступников. По его словам, террористы «не имеют ничего общего с религией». Он также призвал осуществить мониторинг социальных сетей с целью найти всех «сочувствующих» и привлечь их к ответственности за пособничество терроризму. «Единственный правильный исход в жизни террористов, поднявших голову — их ликвидация. Обратите внимание и на статью, по которой сидели преступники — наркоторговля», — сказал Хамзаев.

Захват заложников в российской колонии стал третьим с начала лета

Захват заложников в волгоградской колонии стал третьим подобным ЧП с начала лета. Об этом в своем сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. По его словам, в СМИ практически не освещались события в ИК-12 ГУФСИН по ДНР в городе Енакиево. Депутат обратил внимание, что подавалась информация, будто заключенные «заблокировали» сотрудников учреждения, а затем их «противоправная деятельность была пресечена». На самом же деле, выяснил Хинштейн, ситуация развивалась острее. Террористы захватили двух сотрудников ФСИН и взяли под контроль целый корпус, где содержалось более 130 преступников, приговоренных к пожизненному заключению. Тогда удалось обойтись без штурма, в результате многочасовых переговоров преступники сдались.

На фоне ЧП в Госдуме прозвучал призыв выслать из России всех мигрантов с судимостью. «Считаю, что абсолютно все мигранты, имеющие судимость, в том числе, снятую или погашенную, должны быть выдворены из страны без права на въезд и лишены разрешений на временное проживание и вид на жительство», — указала зампред комитета ГД по госстроительству и законодательству Сардана Авксентьева. Она пояснила, что действующее российское законодательство позволяет иностранцам въехать в Россию по истечении срока погашения судимости.

Предположительно, в захвате заложников участвовали уроженцы Узбекистана Назирчон Тошов, Рамзиндин Тошев и Темур Хусинов, а также выходец из Таджикистана Рустамчон Наврузи. Все они были осуждены не по террористическим статьям и, вероятно, познакомились с идеями радикализма уже в исправительном учреждении.

До штурма они присягнули на верность «Исламскому государству» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в России). По некоторой информации, заключенные подняли бунт, чтобы отомстить за террористов, напавших весной на «Крокус Сити Холл».