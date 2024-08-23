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16:49, 23 августа 2024Силовые структуры

Бунтовщики угрожали взорвать волгоградскую колонию. Они заявили о мести за террористов из «Крокуса»

Захватчики ИК-19 в Суровикино попросили автомат и машину у силовиков через забор

Кадр: Telegram-канал Волгоград

Заключенные, захватившие заложников в исправительной колонии №19 (ИК-19) Волгоградской области, заявили, что собрали самодельное взрывное устройство (СВУ). Бунтовщики выдвинули новые требования и пригрозили устроить взрыв, но их планы не сбылись — колонию взяли штурмом, а предполагаемую бомбу изъяли и передали саперам.

Они могли собрать взрывчатку объемом от пяти до семи литров из бензина и технических жидкостей, найденных в гараже, где часто работали вместе с другими осужденными. Ее радикалы поместили в жилет, который надел один из захватчиков — Рустамчон Наврузи.

Кадр: Telegram-канал Волгорад

Террористы заявили, что не просили два миллиона долларов и вертолет, как ранее писали СМИ. При этом они сообщили, что готовы произвести обмен одного раненого заложника на другого.

По данным МК, радикалы требуют предоставить им автомобиль, четыре автомата, а также освободить из ШИЗО их земляков, осужденных за экстремистские преступления.

Соответствующие просьбы бунтовщиков к силовикам попали на видео. На опубликованной записи слышно, как террорист просит у оперативника за забором предоставить ему огнестрельное оружие и машину. «Вам жалко, да, автомат? Машину жалко вам?» — говорит он.

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Захватчики колонии назвали причиной бунта месть за террористов из «Крокус Сити Холла»

По информации Shot, заключенные подняли бунт, чтобы отомстить за террористов, напавших весной на «Крокус Сити Холл».

Также появилась информация, что к захвату заложников их якобы могли подтолкнуть меры, принятые после ЧП в ростовском СИЗО. Тогда руководство ИК-19 решило обрить налысо всех заключенных и запретить им читать религиозную литературу и молиться.

Известно, что захватчики ИК-19 принадлежат к сторонникам «Исламского государства» (ИГ, или ИГИЛ; запрещенная в РФ террористическая организация).

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Теракт в концертном зале в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Террористы ворвались в помещение, открыли стрельбу и подожгли концертный зал, заблокировав в здании людей. После этого они пытались скрыться на белом Renault Symbol, но их задержали в Брянской области. Жертвами теракта стали 145 человек. Пострадал 551 человек.

О бунте в колонии доложили Путину

Днем в пятницу, 23 августа, заключенные исправительной колонии №19 в городе Суровикино устроили бунт. Во время заседания дисциплинарной комиссии они захватили в заложники сотрудников ФСИН. Предположительно, в этом участвовали Темур Хусинов, Рамзиндин Тошев и Рустамчон Наврузи. Все они были осуждены не по террористическим статьям и, вероятно, познакомились с идеями радикализма уже в исправительном учреждении.

Кадр: Telegram-канал Волгорад

При нападении террористы избили начальника колонии Андрея Девятова молотком и бутылкой. Его доставили в реанимацию в тяжелом состоянии. Всего там находятся трое сотрудников колонии. Один из них в критическом состоянии, еще один — в крайне тяжелом. Госпитализирован также еще один работник ИК и один осужденный — у него колотая рана живота.

О произошедшем доложили президенту России Владимиру Путину. Глава государства также выразил желание заслушать предложения глав силовых ведомств в связи со случившимся. «А затем рассмотрим плановый вопрос, подготовленный [главой МВД России] Владимиром Александровичем Колокольцевым», — сказал он.

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      Варвара Кошечкина
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