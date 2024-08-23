Захватившие волгоградскую колонию назвали причину бунта

Захватчики колонии назвали причиной бунта месть за террористов из «Крокуса»

Заключенные, захватившие колонию №19 в Волгоградской области, объяснили причину бунта — по их словам, таким образом они мстят за террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», передает канал Shot.

Кроме того, как передает Baza, они пояснили, что якобы не требовали два миллиона долларов и вертолет, о чем сообщалось ранее. Один из захватчиков также утверждает, что «у них еще много заложников» и они готовы поменять раненного заложника на другого.

Ранее полковник внутренней службы в отставке, ветеран ФСИН Василий Макиенко высказался, что захват заложников заключенными в ИК-19 в городе Суровикино во многом является виной руководства колонии. Он объяснил, что оружие не могло бы попасть в руки преступников в случае соблюдения сотрудниками внутренних правил.

«ИК-19 — обычная колония, наполнение у нее относительно небольшое. Но то, что сложились условия для захвата заложников — вина руководства, — считает полковник. — Должны работать оперативники, режимники, психологи — они обязаны отслеживать, какие намерения возникают у человека. Эта информация, в свою очередь, стекается к начальнику».

Днем 23 августа в исправительной колонии №19 в городе Суровикино Волгоградской области взяли в заложники нескольких человек. Это произошло во время заседания дисциплинарной комиссии. По предварительным данным, напавшие заявили о своей принадлежности к «Исламскому государству» (организация признана террористической и запрещена в России).