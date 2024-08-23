Бывший сотрудник ФСИН высказался о доступе захватчиков волгоградской колонии к оружию

Ветеран ФСИН Макиенко: оружие у захватчиков в ИК должны были изъять при обысках

Захват заложников заключенными в ИК-19 Волгоградской области во многом является виной руководства колонии, предположил в разговоре с «Лентой.ру» полковник внутренней службы в отставке, ветеран ФСИН Василий Макиенко. Он объяснил, что оружие не могло бы попасть в руки преступников в случае соблюдения сотрудниками внутренних правил.

«ИК-19 — обычная колония, наполнение у нее относительно небольшое. Но то, что сложились условия для захвата заложников — вина руководства, — считает полковник. — Должны работать оперативники, режимники, психологи — они обязаны отслеживать, какие намерения возникают у человека. Эта информация, в свою очередь, стекается к начальнику».

Макиенко также обратил внимание на наличие у заключенных телефона, который мог незаконно пронести кто-то из сотрудников колонии. Наличие у преступников ножей, молотков, как считает собеседник «Ленты.ру» — тоже результат неисполнения сотрудников ФСИН своих обязанностей.

«Просто так достать ножи и молотки в ИК нельзя, но это тоже работа режимников: они обязаны постоянно проводить обыски, когда заключенных выводят на работы, приводят с работы, обыски жилых зон. Оперативники должны быть в курсе, кто какие намерения вынашивает, кто организует вокруг себя людей и так далее. Это же все схемы, отработанные столетиями. Это элементарные вещи, которые необходимо соблюдать. Нарушители, те, у кого обнаруживают колюще-режущие, должны помещаться в ШИЗО. Это все элементарно, но это не было сделано. Вот и результат», — заключил Макиенко.

Днем 23 августа в исправительной колонии №19 в городе Суровикино Волгоградской области взяли в заложники нескольких человек. Это произошло во время заседания дисциплинарной комиссии. По предварительным данным, напавшие заявили о своей принадлежности к «Исламскому государству» (организация признана террористической и запрещена в России).