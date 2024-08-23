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14:49, 23 августа 2024Силовые структуры

В волгоградской колонии произошел бунт, захвачены заложники. Заключенные требуют два миллиона долларов и вертолет

Установлены предполагаемые личности захвативших ИК-19 террористов в Суровикино

Кадр: Telegram-канал «Волгоград»

В Волгоградской области в городе Суровикино произошло нападение на исправительную колонию №19. Преступники взяли в заложники нескольких сотрудников. Это произошло во время заседания дисциплинарной комиссии колонии. Во ФСИН подтвердили данную информацию. В ведомстве подчеркнули, что уже официально известно о нескольких пострадавших.

Напавшие на колонию заявили о связи с «Исламским государством» (ИГ, или ИГИЛ; запрещенная в РФ террористическая организация). Они требуют два миллиона долларов, вертолет с пилотом и воздушный коридор на юго-восток. При выполнении поставленных условий радикалы согласны отпустить заложников. В противном случае они будут убиты. Всего в захвате исправительного учреждения участвуют не более четырех человек. Все они отбывают наказание в этой колонии. Предварительно, это Хусинов Темур 1995 года рождения, Наврузи Рустамчон 2001 года рождения и Тошев Рамзиндин 1995 года рождения, пишет Baza. По информации Mash, четвертый нападавший — Назирчон Тошов. Все четверо являются гражданами Таджикистана и Узбекистана. Известно, что трое террористов были осуждены за наркотики, один — за избиение со смертельным исходом.

В ближайшее время из Волгоградской мечети к зданию ИК привезут муллу, который поможет в переговорах.

Кадр: Telegram-канал «Осторожно Новости»

При захвате колонии есть убитые и тяжелораненые

На данный момент известно о четырех заложниках — все они сотрудники ИК-19. Об их состоянии не сообщается. Также известно об одном убитом, однако, по другим данным, количество жертв могло возрасти до трех. При этом погибших может быть больше.

Позже появилась информация, что среди пострадавших оказался начальник колонии Андрей Девятов. Ему удалось выбраться. Мужчина в реанимации в тяжелом состоянии, он получил удары молотком и бутылкой по голове. Всего в отделение реанимации местной больницы доставили трех сотрудников колонии. Один из них в критическом состоянии, еще один — в крайне тяжелом. Госпитализирован также еще один работник ИК и один осужденный — у него колотая рана живота.

Кадр: Telegram-канал «Волгоград»

По факту нападения на колонию Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по части 4 статьи 206 и части 3 статьи 321 УК РФ. Сейчас рассматривается версия, что ножи-бабочки, с которыми заключенные напали на сотрудников колонии под Волгоградом, были куплены за взятку прямо на территории учреждения.

ИК-19 считалась одной из лучших по условиям содержания заключенных

Стало известно, что 22 августа новые сотрудники ИК-19 принимали присягу. Кроме того, действующие работники были повышены в званиях, получили ведомственные награды и другие знаки отличия. Начальник колонии Девятов также участвовал в мероприятии.

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Также сообщается, что ИК-19 считалась одной из лучших по условиям содержания заключенных и распорядку дня. Последняя проверка там проходила в мае. Жалоб на работу колонии не поступало. При этом, как пишет Baza, за последние три года за взятки были задержаны два замначальника данной колонии. Уточняется, что в 2021 году там задержали начальника отдела охраны Николая Борисевича за взятку от младшего инспектора за отсутствие на рабочем месте, а весной текущего года был осужден замначальника колонии Григорий Беленков — через посредника он получил более 300 тысяч рублей от нескольких осужденных.

Кроме того, появилась информация, что в волгоградских колониях за два месяца до бунта отказались от усиления мер безопасности, несмотря на схожее ЧП в ростовском СИЗО, когда в июне там произошел захват заложников. Теперь исправительное учреждение и его сотрудников ждет серьезная проверка.

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      Анастасия Алимпиева
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