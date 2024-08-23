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13:50, 23 августа 2024Силовые структуры

Раскрыто число захвативших ИК №19 в Волгоградской области заключенных

ТАСС: в захвате ИК №19 под Волгоградом участвовали три-четыре человека
Начало событий в новости Раскрыты подробности нападения заключенных на сотрудников волгоградской колонии

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В захвате исправительной колонии №19 в Волгоградской области участвовали три-четыре заключенных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По данным агентства, на сотрудников ФСИН напали минимум трое отбывающих наказание в этой колонии заключенных.

Ранее сообщалось, что нападавшие принадлежат к организации «Исламское государство» (признана террористической и запрещена в России). Они могут держать в заложниках до пяти человек. Среди них — начальник ИК-19 45-летний Андрей Девятов. Бунт в исправительной колонии №19 в городе Суровикино произошел днем в пятницу, 23 августа.

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      Анна Габай
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