Раскрыто число захвативших ИК №19 в Волгоградской области заключенных

В захвате исправительной колонии №19 в Волгоградской области участвовали три-четыре заключенных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
По данным агентства, на сотрудников ФСИН напали минимум трое отбывающих наказание в этой колонии заключенных.
Ранее сообщалось, что нападавшие принадлежат к организации «Исламское государство» (признана террористической и запрещена в России). Они могут держать в заложниках до пяти человек. Среди них — начальник ИК-19 45-летний Андрей Девятов. Бунт в исправительной колонии №19 в городе Суровикино произошел днем в пятницу, 23 августа.