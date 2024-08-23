В волгоградских колониях за два месяца до бунта отказались от усиления мер безопасности

В волгоградских колониях за 2 месяца до бунта не стали усилять меры безопасности

Стало известно, что в колониях Волгоградской области за два месяца до произошедшего 23 августа бунта в ИК-19 отказывались от усиления мер безопасности на фоне захвата заложников в СИЗО Ростова-на-Дону в июне. Об этом сообщало издание «Высота 102».

Тогда на просьбу редакции пояснить, введены ли дополнительные меры безопасности, в пресс-службе волгоградского УФСИН России уточнили, что все учреждения работают в штатном режиме.

Кроме того, источник издания V1 заявлял, что «жизнь идет своим чередом, работа продолжается, как и раньше». «Проверки плановые и внеплановые как проводились, так и проводятся. Каких-то директив о новых проверках в связи с ростовскими событиями сверху не поступало», — рассказывал источник редакции в системе ФСИН.

При этом он же отмечал, что в волгоградских колониях также содержатся осужденные по статьям о терроризме и экстремизме, но гораздо меньше, чем в Ростовской области. «Конечно, вся атрибутика запрещенных в России движений и организаций строго изымается. Ни флагов, ни бандан у них быть не должно. Согласно правилам, длина щетины не должна превышать 9 миллиметров. О ваххабитских бородах и речи нет. Как и о мобильных телефонах», — добавлял источник.

16 июня в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону шестеро заключенных выбрались из камеры и взяли в заложники двоих сотрудников изолятора. Впоследствии захватчиков ликвидировали. Источник в областном ФСИН уточнял, что произошедшее было не бунтом, а попыткой побега, которую пресекли сотрудники изолятора. Среди беглецов было трое осужденных по экстремистским статьям.

Днем 23 августа в исправительной колонии №19 в городе Суровикино Волгоградской области взяли в заложники нескольких человек. Это произошло во время заседания дисциплинарной комиссии. По предварительным данным, напавшие заявили о своей принадлежности к «Исламскому государству» (организация признана террористической и запрещена в России).