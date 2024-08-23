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13:40, 23 августа 2024Силовые структуры

В колонии Волгоградской области произошел бунт

Shot: в колонии Волгоградской области, где захватили заложников, произошел бунт

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

В исправительной колонии №19 Волгоградской области, где захватили заложников, произошел бунт. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Захват заложников произошел во время заседания дисциплинарной комиссии колонии. По предварительной информации, захватившие заявили о принадлежности к «Исламскому государству» (ИГ, или ИГИЛ; запрещенная в РФ террористическая организация).

Среди заложников может находиться начальник исправительной колонии №19 — 45-летний Андрей Девятов.

Спецназ готовится к штурму колонии.

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      Илона Палей
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