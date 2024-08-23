Стало известно о нахождении начальника колонии в заложниках у террористов в Волгограде

Среди заложников террористов в Волгограде может находиться начальник исправительной колонии №19. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.
Речь идет о 45-летнем Андрее Девятове.
При этом, по данным «Базы», начальник находится в реанимации. Он оказался среди пяти пострадавших, которым удалось сбежать от захватчиков.
Захват заложников в ИК № 19 произошел в пятницу, 23 августа, во время заседания дисциплинарной комиссии. Предварительно, нападавшие принадлежат к сторонникам организации «Исламское государство» (признана террористической и запрещена в России).