Сотрудник ФСИН погиб при захвате волгоградской колонии заключенными

Один сотрудник ФСИН погиб при захвате волгоградской колонии №19 заключенными

Начало событий в новости Во ФСИН подтвердили захват заложников в Волгоградской колонии

При захвате заключенными волгоградской исправительной колонии №19 (ИК-19) погиб один сотрудник ФСИН и еще несколько получили ранения. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, взявшие людей в заложники в исправительной колонии №19 Волгоградской области заявили о своей принадлежности к «Исламскому государству» (ИГ, ИГИЛ; запрещенная в РФ террористическая организация).

Захват заложников произошел во время заседания дисциплинарной комиссии колонии. В ведомстве подтвердили, что уже известно о пострадавших.