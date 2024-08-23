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13:33, 23 августа 2024Силовые структуры

Сотрудник ФСИН погиб при захвате волгоградской колонии заключенными

Один сотрудник ФСИН погиб при захвате волгоградской колонии №19 заключенными
Начало событий в новости Во ФСИН подтвердили захват заложников в Волгоградской колонии
архивное фото

архивное фото. Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

При захвате заключенными волгоградской исправительной колонии №19 (ИК-19) погиб один сотрудник ФСИН и еще несколько получили ранения. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, взявшие людей в заложники в исправительной колонии №19 Волгоградской области заявили о своей принадлежности к «Исламскому государству» (ИГ, ИГИЛ; запрещенная в РФ террористическая организация).

Захват заложников произошел во время заседания дисциплинарной комиссии колонии. В ведомстве подтвердили, что уже известно о пострадавших.

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      Анна Габай
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