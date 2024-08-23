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15:51, 23 августа 2024Силовые структуры

Захватившие волгоградскую колонию террористы поменяли свои требования

Захватившие ИК №19 Волгоградской области предлагают обменять заложника

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Террористы, захватившие исправительную колонию №19 в Волгоградской области, предлагают обменять раненого заложника на другого. Об этом стало известно «Базе».

Осужденные заявили, что не требовали два миллиона долларов и вертолет, как сообщалось ранее.

По их словам, у них много заложников.

Нападение на сотрудников исправительной колонии №19 в городе Суровикино произошел в пятницу, 23 августа. Предположительно, в захвате заложников участвовали Темур Хусинов, Рамзиндин Тошев и Рустамчон Наврузи. Все они были осуждены не по террористическим статьям и, вероятно, познакомились с идеями радикализма уже в исправительном учреждении.

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      Олеся Мицкевич
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